قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وأرسنال أمام برايتون

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - هدف دي بروين

أقيمت اليوم -الأربعاء- قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022-2023.

وشهدت القرعة مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما يواجه ليفربول نظيره دربي كاونتي.

وأوقعت القرعة أرسنال أمام برايتون، بينما مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا.

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وجاءت باقي قرعة فرق البريمييرليج كالآتي:

توتنام x نوتنجهام فورست

ليدز x ولفرهامبتون

بورنموث x إيفرتون

ويست هام x بلاكبيرن

ليستر x نيوسبورت

ساوثامبتون x شيفيلد وينزداي

نيوكاسل x كريستال بالاس

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه أمام تشيلسي.

أرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد تشيلسي
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