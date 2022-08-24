قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وأرسنال أمام برايتون

سكاي: ميليك يتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية

لا منتصر بين التلميذ والأستاذ.. برشلونة وسيتي يتعادلان وديا في قمة مثيرة

وداعا حلم الأبطال.. كوبنهاجن يرسل طرابزون وتريزيجه إلى الدوري الأوروبي

ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا

تليجراف: عقبة في تعاقد مانشستر يونايتد مع حارس فرانكفورت

انتهت أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. تريزيجيه إلى الدوري الأوروبي

على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا

إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال