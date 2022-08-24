قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وأرسنال أمام برايتون
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:39
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم -الأربعاء- قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022-2023.
وشهدت القرعة مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما يواجه ليفربول نظيره دربي كاونتي.
وأوقعت القرعة أرسنال أمام برايتون، بينما مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا.
9️⃣0️⃣@OfficialBHAFC, @BristolCity, @LUFC and @NUFC in the hat!
Watch the draw here live 🔜 #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/eeBQ2DEUG9— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022
وجاءت باقي قرعة فرق البريمييرليج كالآتي:
توتنام x نوتنجهام فورست
ليدز x ولفرهامبتون
بورنموث x إيفرتون
ويست هام x بلاكبيرن
ليستر x نيوسبورت
ساوثامبتون x شيفيلد وينزداي
نيوكاسل x كريستال بالاس
وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه أمام تشيلسي.
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