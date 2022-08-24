ليكيب: مانشستر سيتي يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا

رفض مانشستر سيتي العرض المقدم من باريس سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية نقلا عن ليكيب الفرنسية، أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض بقيمة 70 مليون يورو لضم سيلفا.

ورفض مانشستر سيتي العرض الضخم المقدم من سان جيرمان من أجل الاحتفاظ باللاعب البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يرى بيرناردو سيلفا هو جزء أساسي من خطط بيب جوارديولا مع الفريق.

وكان قد ارتبط اسم بيرناردو سيلفا مع نادي برشلونة لكن لم ينجح النادي الكتالوني في إقناع نظيره الإنجليزي بقيمة الصفقة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت لاحق أن مانشستر سيتي غير مستعد للتخلي عن بيرناردو سيلفا إلا بمقابل 100 مليون يورو.

سيلفا (27 عاما) انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو صيف 2017 في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وخاص البرتغالي خلال الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.