ليكيب: مانشستر سيتي يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

رفض مانشستر سيتي العرض المقدم من باريس سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية نقلا عن ليكيب الفرنسية، أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض بقيمة 70 مليون يورو لضم سيلفا.

ورفض مانشستر سيتي العرض الضخم المقدم من سان جيرمان من أجل الاحتفاظ باللاعب البرتغالي.

أخبار متعلقة
تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد إيدي هاو: جعلنا الأمور صعبة على مانشستر سيتي.. وعلينا أن نشكر بوب هل استمتعم بالعرض؟ نيوكاسل يتعادل مع مانشستر سيتي في مباراة الأهداف الستة برناردو سيلفا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يرى بيرناردو سيلفا هو جزء أساسي من خطط بيب جوارديولا مع الفريق.

وكان قد ارتبط اسم بيرناردو سيلفا مع نادي برشلونة لكن لم ينجح النادي الكتالوني في إقناع نظيره الإنجليزي بقيمة الصفقة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت لاحق أن مانشستر سيتي غير مستعد للتخلي عن بيرناردو سيلفا إلا بمقابل 100 مليون يورو.

سيلفا (27 عاما) انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو صيف 2017 في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وخاص البرتغالي خلال الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.

الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا
نرشح لكم
سكاي: ميليك يتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال من الدوري الفرنسي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. جنوى يعلن عودة ستروتمان سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس.. والبيع للعرض الأكبر عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد
أخر الأخبار
سكاي: ميليك يتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا منتصر بين التلميذ والأستاذ.. برشلونة وسيتي يتعادلان وديا في قمة مثيرة ساعة | الكرة الأوروبية
وهبة: الفوز على السعودية مجرد خطوة.. وأداء منتخب الناشئين يتطور تدريجيا ساعة | الكرة المصرية
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وأرسنال أمام برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: مانشستر سيتي يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا ساعة | ميركاتو
صراع الهبوط – 5 فرق تتنافس من أجل تجنب الدرجة الثانية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر إنبي: كنا نستهدف نقطة على الأقل للهروب من الهبوط.. وموقف إيبوكا ساعة | الكرة المصرية
وداعا حلم الأبطال.. كوبنهاجن يرسل طرابزون وتريزيجه إلى الدوري الأوروبي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا