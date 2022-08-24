مؤتمر إنبي: كنا نستهدف نقطة على الأقل للهروب من الهبوط.. وموقف إيبوكا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنبي

حضر طارق عبد الله المدرب العام لإنبي المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأهلي بدلا من جورفان فييرا الذي اعتذر بسبب شعوره بدوار.

وخسر إنبي أمام الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وتجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة ليستمر في صراع البقاء في الدوري إذ يفصله 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط قبل جولتين من النهاية.

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وقال طارق عبد الله في المؤتمر الصحفي: "هناك صراع شديد على البقاء في الدوري".

وأضاف "كنا نلعب من أجل تحقيق الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة لكي نهرب من الهبوط".

وكشف مدرب إنبي العام: "ركلة الجزاء كانت نقطة فاصلة في المباراة، وخطوطنا كانت متباعدة وذلك منح الأهلي فرصة التسجيل".

وبسؤاله عن التغييرات أوضح "جاءت هجومية للتعويض لكن هذه هي كرة القدم".

أما عن الفارق بين فييرا وحلمي طولان أجاب "كل مدرب له فكرة ومختلف عن الآخر وهذا يحتاج إلى وقت أكثر".

وأوضح "ضغط المباريات لا يمنحه فرصة للعمل مع اللاعبين، والمباريات كلها صعبة سواء في النجاة من الهبوط أو القمة".

وشدد "بالطبع المدرب يحتاج وقت لإعداد اللاعبين وذلك سبب تراجع الأداء".

وبالحديث عن موقف جون إيبوكا أوضح "اللاعب لديه عروض ولكنه مرتبط بموسم آخر مع الفريق".

واختتم تصريحاته "الإدارة ستناقش مصير إيبوكا، وإذا حصلنا على عرض مناسب من الممكن أن يرحل وهذا ما قاله رئيس النادي سابقا".

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري.

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