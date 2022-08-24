وداعا حلم الأبطال.. كوبنهاجن يرسل طرابزون وتريزيجه إلى الدوري الأوروبي

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه" - طرابزون سبور أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أقصى كوبنهاجن الدنماركي منافسه طرابزون سبور التركي من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل معه سلبيا بدون أهداف اليوم الأربعاء.

وكان طرابزون استضاف كوبنهاجن في ملعبه جونيش.

وخسر طرابزون سبور لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوع في الدنمارك بهدفين لهدف، وبناء عليه احتاج للفوز في الإياب بفارق هدفين لضمان التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال مباشرة.

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ولكن لم يستطع الفريق التركي الوصول لشباك منافسه الدنماركي الذي استبسل كل لاعبيه وحارس مرماه في الدفاع عن شباكهم.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور فيها في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 66.

وبذلك ينتقل بطل الدوري التركي الموسم الماضي للمشاركة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي مباشرة بعدما فشل في المشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2011-2012.

وستقام قرعة دور المجموعات لكل البطولات الأوروبية الثلاث دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر غدا الخميس.

وفي الوقت ذاته تأهل رينجرز الأسكتلندي إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بالفوز خارج ملعبه على أيندهوفن الهولندي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد أنطونيو كولاك في الدقيقة 60.

وتأهل وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي على حساب أيندهوفن بعد الفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

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