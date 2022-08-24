كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يحصد أول ثلاث نقاط أمام السعودية

فاز منتخب مصر أمام السعودية بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما.

وتشارك مصر في المسابقة التي تقام في الجزائر من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وسجل إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبد العزيز أهداف مصر الثلاثة.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويواجه الفراعنة نظيره لبنان السبت المقبل 27 أغسطس في الرابعة مساءً في ثاني جولات المسابقة.

ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب سوريا الثلاثاء 30 أغسطس في السابعة مساءً.

وفي مباراة آخرى، تعادل منتخب لبنان مع نظيره سوريا دون أهداف ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة الحالي:

مصر: 3 نقاط.

لبنان: نقطة.

سوريا: نقطة.

السعودية: دون نقاط.