اسكواش - تأهل سبعة مصريين إلى الدور الثاني من بطولة زد المفتوحة

اختتمت منافسات الدور الأول من بطولة زد CIB المفتوحة للاسكواش وأسفرت عن تأهل سبعة لاعبين مصريين إلى الدور الثاني.

ويأتي تأهل السباعي المصري إلى الدور الثاني بجانب المتأهلين ليصبح عدد المصريين في ثمن النهائي 18 لاعبا ولاعبة.

ويستضيف نادي زد البطولة الدولية للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه وبمجموع جوائز 110 ألف دولار.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين كالآتي:

هنا معتز تغلبت على زميلتها زينة مكاوي 3-2

مريم متولي تغلبت على نور أبو المكارم 3-0

سنا إبراهيم تغلبت على الإنجليزية لوسي بيكروفت 3-0

جنا شيحة تغلبت على سلمى الألفي 3-0

زاهد سالم تغلب على سهيل الشناوي 3-0

منة حامد تغلبت على الجنوب إفريقية أليكسندرا فولر 3-0

علي أبو العينين تغلب على ياسين الشهدي 3-0

يثرب عادل خسرت أمام اليابانية ساتومي واتانابي 3-0

مازن جمال خسر أمام المجري بالازس فاركاس 3-1

كنزي أيمن خسرت أمام الإنجليزية جوليان كورتيس 3-2

وتقام البطولة حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

وتعتبر بطولة زد من البطولات البرونزية من البطولات الدولية.