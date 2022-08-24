مؤتمر ناري لـ سواريش: لن أجيب على الأسئلة.. ونعرف حجم الأهلي الذي سيفوز بكل شيء

بدأ ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي المؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة إنبي رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وشدد سواريش على الظروف الصعبة التي عانى منها منذ تولي مسؤولية الفريق وأكد على فوز الأهلي بكل شيء الموسم المقبل في الظروف الطبيعية.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: "أعتذر لعدم رغبتي في الإجابة على أي أسئلة، احترم عملكم ولكن أعتذر عن ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي "أشكر جماهير الأهلي، نعلم حجم النادي ومتطلباته وأنا هنا من أجل الفوز بكل شيء".

وتابع سواريش "خضنا مباراة كل ثلاثة أيام وتقريبا الفريق بالكامل غير موجود، وإصابات كثيرة، ونمتلك عدد من الناشئين لإعدادهم للمستقبل".

وشدد مدرب الأهلي "الإدارة أوضحت في وقت سابق أن هناك أخطاء تحكيمية عطلتنا وأثرت علينا".

وشدد "لا أضع أي أعذار ولكن الجمهور الحقيقي للنادي يعلم أن المدرب الحالي شجاع جدا ولديه شخصية".

واختتم سواريش تصريحاته منفعلا "في الظروف العادية، النادي الأهلي سيفوز بكل شيء الموسم المقبل، مساء الخير".

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة والثلاثين يوم السبت المقبل.

وحافظ الأهلي على شباكه نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات والتاسعة على التوالي في الدوري.