فييرا يتغيب عن مؤتمر الأهلي وإنبي لشعوره بدوار

تغيب جورفان فييرا المدير الفني لـ إنبي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الاهلي.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وشعر المدرب البرازيلي بحالة من الدوار، لذلك فضل عدم حضور المؤتمر الصحفي.

وحضر طارق عبد الله المدرب العام المؤتمر بدلا منه.

وسجل ثنائية فوز الأهلي على إنبي لويس ميكيسوني ومحمد محمود.

ويحتل إنبي المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

وحافظ الأهلي على شباكه بدون أهداف للمباراة العاشرة على التوالي منذ خسارته في نهائي الكأس أمام الزمالك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.