النيجر لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من مصر لمواجهتها وديا.. ولكن

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 22:16

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب النيجر

كشف الحسيني سجايري مدير منتخب النيجر عدم تلقي بلاده حتى الآن عرضا رسميا من مصر لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

وقال مدير منتخب النيجر لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "لم نتلق حتى الان أي عرض رسمي من منتخب مصر لإقامة مباراة ودية في الشهر المقبل".

واستدرك "بعض الوسطاء تحدثوا معنا عن إمكانية إقامة مباراة مع منتخب مصر".

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وأتم الحسيني سجايري حديثه قائلا: "لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الان ونحن ننتظر ذلك".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة كان ينوي مخاطبة النيجر وتوجو والسودان وليبريا وإي سواتيني لتحديد طرفي المباراتين الوديتين المقبلتين.

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