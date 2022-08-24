بشباك نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي.. الأهلي يهزم إنبي بثنائية

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وحافظ الأهلي على شباكه بدون أهداف للمباراة العاشرة على التوالي منذ خسارته في نهائي الكأس أمام الزمالك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وسجل ثنائي دكة بدلاء الأهلي لويس ميكيسوني ومحمد محمود هدفي الأحمر في الشوط الثاني من اللقاء.

أحمد سيد غريب يقود الهجوم ورأفت خليل يبدأ لأول مرة في تشكيل الأهلي أمام إنبي🔴⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/k8Rl2mKkyO — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2022

بطاقات مبكرة

بدأ اللقاء هادئا من الفريقين مع تبادل الكرة بين اللاعبين دون خطورة على أي من المرميين.

وحصل أحمد العجوز لاعب إنبي على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الرابعة بسبب تدخل قوي على قدم محمد فخري.

وتحصل فريق إنبي على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة العاشرة كانت من نصيب هشام عادل بسبب عرقلة أحمد عبد القادر.

وسدد مصطفى شلبي لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 ولكن سهلة في يد مصطفى شوبير.

وبعد تلك التسديدة بدقيقة سقط رأفت خليل في منطقة جزاء إنبي مطالبا بركلة جزاء ولكن طالب حكم اللقاء باستئناف اللعب.

هدوء تام

ساد اللقاء هدوم تام في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وباغت أحمد العجوز في الدقيقة 31 دفاعات الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصل إنبي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها مصطفى شلبي في الدقيقة 36 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد مصطفى شلبي كرة قوية في الدقيقة 46 مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

بداية سريعة

بدأ الشوط الثاني بسرعة من لاعبي إنبي بحثا عن افتتاح تسجيل الأهداف في المباراة.

وكاد إيبوكا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 47 بمهارة فردية داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت تسديدته في القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

واصل إنبي سيطرته على الكرة في العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني بحثا عن التسجيل.

ودفع ريكاردو سواريش في الدقيقة 54 بالثلاثي ميدو نبيل ولويس ميكيسوني وصلاح محسن بدلا من محمد نصير ورأفت خليل وأحمد سيد غريب لتدعيم الهجوم.

ربع ساعة مثيرة

باغت زياد كمال دفاعات الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65 ولكن وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير.

واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 67 بسبب عرقلة محمد شرقية لجون إيبوكا.

وأنقذت العارضة مرمى شوبير من الهدف الأول بعد تسديدة مصطفى شلبي لركلة الجزاء في الدقيقة 69.

وارتدت كرة ركلة الجزاء إلى الأهلي هجمة مرتدة وصلت إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ مدافعي إنبي وسدد الكرة ولكن أنقذ عبد العزيز البلعوطي مرماه ببراعة.

ونجح الأهلي في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 71 بعد تمريرة من صلاح محسن وصلت إلى لويس ميكيسوني الذي سددها بيساره داخل شباك البلعوطي.

وواصل الأهلي ضغطه وكاد أن يسجل الثاني في الدقيقة 74 من تسديدة قوية لميكيسوني ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصل إنبي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها جون إيبوكا في الدقيقة 77 بطريقة رائعة ولكن أنقذ شوبير مرماه ببراعة.

وأهدر صلاح محسن هدفا محققا في الدقيقة 79 بتسديدة تصدى لها البلعوطي بنجاح.

الحفاظ على التقدم

ونجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه في العشر دقائق الأخيرة من المباراة بتراجع لاعبيه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد إنبي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 87 بإنفراد ليوسف لبيب لاعب الفريق والذي سدد الكرة ولكن تألق شوبير مجددا وأنقذ مرماه.

ونجح محمد محمود في الدقيقة 90 من تسجيل ثاني أهداف اللقاء لصالح الأهلي بعد متابعته لتسديدة زياد طارق الرائعة والتي أنقذها البلعوطي ليحولها محمود داخل مرمى إنبي.

وافتتح محمد محمود سجل أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه في يناير 2019.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحافظ الأهلي على شباكه بدون أهداف للمباراة العاشرة على التوالي منذ خسارته في نهائي الكأس أمام الزمالك.

وحقق الأحمر شباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري بالإضافة لمواجهة مصر للمقاصة في ثمن نهائي كأس مصر.