محمد محمود يسجل لأول مرة بقميص الأهلي
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
سجل محمد محمود لاعب وسط الأهلي أول هدف له بقميص الفريق الأحمر في شباك إنبي.
محمد محمود
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
وشارك محمد محمود في الدقيقة 88 من المباراة بدلا من أحمد سيد عبد النبي.
ونجح محمد محمود في التسجيل بعد مشاركته بدقيقتين، بعدما تابع تسديدة زياد طارق التي أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي، وتابعها لاعب وسط الأهلي في الشباك.
وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من وادي دجلة.
وتعرض لاعب الوسط للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، ليغيب لأكثر من موسمين عن الفريق الأحمر.
وبشكل عام لعب محمد محمود مع الأهلي 11 مباراة في الدوري، و3 مباريات في كأس مصر ومرة في دوري أبطال إفريقيا.
نرشح لكم
الزمالك يعلن تشكيل قطاعات الناشئين للموسم المقبل مؤتمر ناري لـ سواريش: لن أجيب على الأسئلة.. ونعرف حجم الأهلي الذي سيفوز بكل شيء فييرا يتغيب عن مؤتمر الأهلي وإنبي لشعوره بدوار النيجر لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من مصر لمواجهتها وديا.. ولكن بشباك نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي.. الأهلي يهزم إنبي بثنائية خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري