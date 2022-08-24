محمد محمود يسجل لأول مرة بقميص الأهلي

سجل محمد محمود لاعب وسط الأهلي أول هدف له بقميص الفريق الأحمر في شباك إنبي.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وشارك محمد محمود في الدقيقة 88 من المباراة بدلا من أحمد سيد عبد النبي.

ونجح محمد محمود في التسجيل بعد مشاركته بدقيقتين، بعدما تابع تسديدة زياد طارق التي أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي، وتابعها لاعب وسط الأهلي في الشباك.

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من وادي دجلة.

وتعرض لاعب الوسط للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، ليغيب لأكثر من موسمين عن الفريق الأحمر.

وبشكل عام لعب محمد محمود مع الأهلي 11 مباراة في الدوري، و3 مباريات في كأس مصر ومرة في دوري أبطال إفريقيا.