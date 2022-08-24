خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:27

كتب : مهاب نبيل

عبد الرحيم دغموم - وفاق سطيف - الأهلي

أتم النادي المصري تعاقده مع عبد الرحيم دغموم لاعب الوسط الجزائري لفريق وفاق سطيف.

وحسبما علم FilGoal.com فقد وقع عبد الرحيم دغموم على عقود انتقاله إلى النادي المصري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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النادي المصري حصل على خدمات اللاعب بعد دفع 250 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائر في عقده مع وفاق سطيف.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بوصول اللاعب إلى مصر من أجل التوقيع للنادي المصري قبل أيام.

لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا يلعب في الفريق الأول لـ وفاق سطيف منذ 2018.

وساهم دغموم في وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وشارك دغموم في 11 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ودخل دغموم بديلًا أمام الأهلي في آخر 13 دقيقة بذهاب نصف النهائي، وشارك أساسيًا في الإياب لمدة 62 قبل استبداله.

كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويمتلك دغموم 4 مباريات مع منتخب الجزائر الأولمبي.

الدوري المصري عبد الرحيم دغموم وفاق سطيف
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