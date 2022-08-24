ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد

أنهى مانشستر يونايتد اهتمامه للتعاقد مع ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" كشفت في وقت سابق من اليوم أنّ موراتا على طاولة مانشستر يونايتد لتدعيم خط الهجوم.

وعادت الصحيفة ذاتها وكشفت أن إدارة مانشستر يونايتد صرفت نظر عن التعاقد مع موراتا بسبب سعر اللاعب المرتفع.

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وكان أتليتكو مدريد حدد 35 مليون يورو سعر التخلي عن موراتا هذا الصيف.

وكان موراتا عاد إلى الروخيبلانكوس هذا الصيف بعد نهاية مدة إعارته إلى يوفنتوس لمدة موسمين.

سجل صاحب الـ29 عاما، 32 هدفا مع البيانكونيري في 92 مباراة وتوج بلقبي الكأس والسوبر.

فيما ظهر المهاجم الإسباني مع أتليتكو مدريد في 51 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 3 آخرين.

وشارك موراتا مع أتليتكو مدريد في أول جولتين في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

أتليتكو مدريد مانشستر يونايتد ألفارو موراتا
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