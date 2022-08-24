تليجراف: عقبة في تعاقد مانشستر يونايتد مع حارس فرانكفورت
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
وبحسب الصحيفة فإن إدارة مانشستر يونايتد تواجه عقبة كبيرة في التعاقد مع تراب بسبب سعره المرتفع وتمسك فرانكفورت باللاعب.
كيفين تراب
النادي : إينتراخت فرانكفورت
وكان تراب توج الموسم الماضي مع فرانكفروت ببطولة الدوري الأوروبي أمام جلاسكو رينجرز.
وظهر تراب في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
وكان صاحب الـ32 عاما انضم لصفوف فرانكفورت صيف 2019 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 7 مليون يورو، وخاض 205 مباراة بقميصهم.
وشارك تراب مع فرانكفوت في 5 مباريات الموسم الحالي وتلقى مرماه 6 أهداف أمام بايرن ميونيخ في افتتاحية الدوري الألماني.
وخسر تراب مؤخرا السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.
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