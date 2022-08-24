قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء المصري الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب في الجولة 33 من الدوري.

وشهدت القائمة استدعاء ستة لاعبين جدد وهم محمد حمدي وأحمد رفاعي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد خضري وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأدهم الخواجة.

جاء ذلك بعد تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

‏‎في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديم- السيد عطية

في الدفاع: محمود علاء– عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي– حازم إمام- محمد طارق- محمد حمدي- أحمد رفاعي

في الوسط: محمد حسام "بيسو"- محمد خضري- أحمد عبد الرحيم "إيشو"- أدهم الخواجة- يوسف إبراهيم "أوباما"- إسلام جابر- أيمن حفني- سيف جعفر

في الهجوم: عمر السعيد- يوسف أسامة- حسام أشرف

وقرر فيريرا السفر للإسكندرية غدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق وخوض المران الأخير بفندق الإقامة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ76 نقطة فيما يأتي المصري عاشرا بـ37 نقطة.

يذكر أن فيريرا كان قد منح 10 لاعبين راحة سلبية عقب التتويج بالدوري وهم محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - أحمد سيد "زيزو" - حمزة المثلوثي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد عبد الغني.

وهو ما يعني غياب اللاعبين الـ 10 عن الجولتين الأخيرتين من الدوري.