إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

صامويل تشوكويزي - نيكولاس بيبي - أرسنال - فياريال

توصل نيس لاتفاق نهائي مع نيكولاس بيبي لاعب أرسنال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري بحسب شبكة سكاي سبورتس.

وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن بيبي سينضم إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونوهت الشبكة أنّ عقد إعارة بيبي إلى أرسنال لن يتضمن خيار الشراء والتحويل إلى صفقة دائمة.

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صحيفة "ذا صن" سبق وكشفت أنّ العقبة الوحيدة التي كانت تقف في طريق التخلي عن اللاعب هو راتبه الضخم.

نيكولاس بيبي انضم لصفوف أرسنال في عام 2019 قادما من ليل الفرنسي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه لصفوف أرسنال لعب بيبي 112 مباراة سجل خلالها 27 هدفا في مختلف البطولات.

ومثّل صاحب الـ27 عاما، منتخب كوت ديفوار في 30 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع آخر.

ولم يظهر بيبي في أول ثلاث جولات مع أرسنال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط بعد مرور 3 جولات.

ويستضيف أرسنال نظيره فولام على ملعب الإمارات السبت المقبل -27 أغسطس- في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

نيكولاس بيبي أرسنال نيس
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