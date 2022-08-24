سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه

حصل سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك على وعد من مدربه جوزفالدو فيريرا أثناء إبلاغه بتغيير مركزه من جناح أيسر إلى ظهير أيمن فما هو؟

وتوج نيمار مع الزمالك بالدوري رسميا الموسم الجاري ليحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وعن الفوز بالدوري ووعد فيريرا وحلم يتمنى تحقيقه تحدث نيمار لـFilGoal.com.

وبدأ نيمار تصريحاته قائلا: "الفوز بالدوري الموسم الجاري كان غاليا جدا لي وللجميع والكل ساعد في الفوز بها بداية من الإدارة مرورا بالجهاز الفني والإداري وكل اللاعبين".

وعن تغيير مركزه من جناح أيسر للعب كظهير أيمن قال: "فيريرا تحدث معي عقب مباراة الداخلية في كأس مصر وأبلغني بتغيير مركزي وأكد لي امتلاكي القدرات على اللعب في ذلك المركز".

وكشف "فيريرا قال لي سأجعلك في ذلك المركز من أفضل اللاعبين في مصر ومن خلاله ستنضم للمنتخب".

أما عن اللاعبين الشباب في صفوف الزمالك وتألقهم خلال الموسم الجاري قال: "عندما تم تصعيدنا والاعتماد علينا اتفقنا جميعا على أن هذه هي فرصتنا ويجب أن نستغلها جيدا لأنها قد لا تأتي مجددا".

وأردف "ولذلك أصررنا على تقديم أفضل ما لدينا وهذا بالطبع يعود للجهاز الفني وتعليماته".

وبسؤاله عن حلم يتمنى تحقيقه أتم نيمار تصريحاته "بالتأكيد الانضمام لمنتخب مصر فهو شرف لأي لاعب وأتمنى التواجد في الفترة المقبلة وسأبذل كل ما لدي للحصول على شرف ارتداء قميص منتخب مصر".

اللاعب صاحب الـ22 عاما شارك مع الزمالك الموسم الجاري من الدوري 13 مرة وصنع خلالهم ثلاثة أهداف.