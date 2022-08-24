تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون أمام كوبنهاجن في أبطال أوروبا

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف طرابزون منافسه كوبنهاجن اليوم الأربعاء في ملعب جونيش في إياب تحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان كوبنهاجن فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

ويحتاج طرابزون المتوج بالدوري التركي الموسم الماضي الفوز بهدفين لضمان التأهل لدور المجموعات.

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال ستقام غدا الخميس.

ومنذ انتقال تريزيجيه إلى طرابزون الصيف الجاري قادما من أستون فيلا شارك مع الفريق التركي في خمس مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا.