تشكيل إنبي - إيبوكا ومصطفى شلبي يقودان الهجوم أمام الأهلي
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:21
كتب : حسام نور الدين
دفع جورفان فييرا المدير الفني لـ إنبي بالثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا في تشكيل فريقه الأساسي أمام الأهلي.
جون إيبوكا
النادي : إنبـي
ويلعب إنبي ضد الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – هشام عادل – خالد رضا
الوسط: مؤمن راضي – أحمد العجوز – مصطفى دويدار
الهجوم: زياد كمال – جون إيبوكا – مصطفى شلبي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود جاد - أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد مرسي – إبراهيم القاضي – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – مصطفى شكشك – يوسف لبيب
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.
أما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.
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