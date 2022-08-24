تشكيل إنبي - إيبوكا ومصطفى شلبي يقودان الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:21

كتب : حسام نور الدين

إيبوكا

دفع جورفان فييرا المدير الفني لـ إنبي بالثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا في تشكيل فريقه الأساسي أمام الأهلي.

ويلعب إنبي ضد الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

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المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – هشام عادل – خالد رضا

الوسط: مؤمن راضي – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

الهجوم: زياد كمال – جون إيبوكا – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد مرسي – إبراهيم القاضي – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – مصطفى شكشك – يوسف لبيب

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

أما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

الأهلي إنبي جون إيبوكا
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