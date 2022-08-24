تشكيل الأهلي - رأفت خليل أساسي لأول مرة.. وربيعة يعود أمام إنبي

يشارك رأفت خليل لاعب الأهلي الشاب أساسيا لأول مرة مع الفريق، ويعود رامي ربيعة لقيادة الدفاع أمام إنبي.

وكان ربيعة قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويقود أحمد سيد غريب هجوم الفريق، بينما يجلس كل من صلاح محسن ولويس ميكيسوني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد شرقية – رامي ربيعة – محمد أشرف

الوسط: محمد فخري – محمد نصير – أحمد عبد النبي - أحمد عبد القادر - رأفت خليل

الهجوم: أحمد سيد غريب

دكة البدلاء: علي لطفي - صلاح محسن - محمد محمود - لويس ميكيسوني - زياد طارق - محمد حمدي ميسي - ميدو نبيل - علي عمرو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

أما إنبي ففي المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.