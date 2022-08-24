من الدوري الفرنسي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. جنوى يعلن عودة ستروتمان
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي جنوى الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ضمه لكيفن ستروتمان لصفوف الفريق قادما من مارسيليا على سبيل الإعارة.
كيفين ستروتمان
النادي : جنوى
وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن ستروتمان سينضم لجنوى لمدة موسم مع أحقية شراء فيما بعد.
اللاعب الهولندي صاحب الـ32 عاما سبق وارتدى قميص جنوى على سبيل الإعارة لستة أشهر من يناير 2021 إلى نهاية الموسم.
🔴🔵 He’s back. pic.twitter.com/TzBPg0SiiP— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 24, 2022
ولعب ستروتمان الموسم الماضي في صفوف كالياري.
وسبق لستروتمان اللعب في صفوف روما في الدوري الإيطالي كذلك.
ومع جنوى خاض ستروتمان 18 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف ولم يسجل أي هدف.
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