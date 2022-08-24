من الدوري الفرنسي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. جنوى يعلن عودة ستروتمان

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

كيفن ستروتمان - جنوى

أعلن نادي جنوى الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ضمه لكيفن ستروتمان لصفوف الفريق قادما من مارسيليا على سبيل الإعارة.

وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن ستروتمان سينضم لجنوى لمدة موسم مع أحقية شراء فيما بعد.

اللاعب الهولندي صاحب الـ32 عاما سبق وارتدى قميص جنوى على سبيل الإعارة لستة أشهر من يناير 2021 إلى نهاية الموسم.

ولعب ستروتمان الموسم الماضي في صفوف كالياري.

وسبق لستروتمان اللعب في صفوف روما في الدوري الإيطالي كذلك.

ومع جنوى خاض ستروتمان 18 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف ولم يسجل أي هدف.

ستروتمان جنوى مارسيليا
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