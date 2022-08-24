فيفا يعلن جولة لـ كأس العالم في الدول المتأهلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جولة للقب كأس العالم في دول الـ32 منتخبا المتأهلين إلى منافسات قطر 2022.

وانطلقت جولة كأس العالم من سويسرا وبدأت في كوريا الجنوبية خلال يومي 24 و25 أغسطس الجاري وتنتهي في السعودية يومي 11 و12 نوفمبر المقبل.

وبعد أن تنتهي جولة كأس العالم في السعودية يومي 11 و12 نوفمبر، تنتقل إلى قطر الدولة المستضيفة للبطولة يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر.

وكشف فيفا في بيانه "مع بقاء أقل من 100 يوم حتى بداية أكبر عرض على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

كرة كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.