مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس.. والبيع للعرض الأكبر
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 18:09
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر من نادي وادي دخلة عن دخول ناديا الأهلي وبيراميدز في مفاوضات لضم كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأصفر.
كريم الدبيس
النادي : وادي دجلة
وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفترة الماضية شهدت مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس".
وأضاف "السعر المبدئي لبيع كريم الدبيس هو 15 مليون جنيه".
وأكمل "وفي النهاية سيتم الموافقة على العرض المادي الأكبر لبيع اللاعب".
ويبلغ كريم الدبيس من العمر 19 عاما وشارك مع وادي دجلة الموسم الماضي في الدوري الممتاز، قبل هبوط الفريق الأصفر للدرجة الثانية.
وفي الموسم الماضي لعب مع دجلة في الدوري 22 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
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