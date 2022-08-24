مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس.. والبيع للعرض الأكبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 18:09

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - كريم الدبيس

كشف مصدر من نادي وادي دخلة عن دخول ناديا الأهلي وبيراميدز في مفاوضات لضم كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأصفر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفترة الماضية شهدت مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس".

وأضاف "السعر المبدئي لبيع كريم الدبيس هو 15 مليون جنيه".

أخبار متعلقة
طلائع الجيش لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على ضم محمود وحيد في الجول يكشف جديد ميركاتو الأهلي.. التفاوض مع بوبو وثنائي سيراميكا وموقف ماشاريبوف طارق مجدي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا

وأكمل "وفي النهاية سيتم الموافقة على العرض المادي الأكبر لبيع اللاعب".

ويبلغ كريم الدبيس من العمر 19 عاما وشارك مع وادي دجلة الموسم الماضي في الدوري الممتاز، قبل هبوط الفريق الأصفر للدرجة الثانية.

وفي الموسم الماضي لعب مع دجلة في الدوري 22 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

الأهلي وادي دجلة كريم الدبيس
نرشح لكم
سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم في الجول يكشف جديد ميركاتو الأهلي.. التفاوض مع بوبو وثنائي سيراميكا وموقف ماشاريبوف طلائع الجيش لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على ضم محمود وحيد لافيينا يتعاقد مع حسن يوسف لاعب الزمالك السابق ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك ذا أثليتك: أربع صفقات محتملة لـ تشيلسي.. وقائمة كبيرة من الراحلين
أخر الأخبار
سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس.. والبيع للعرض الأكبر 16 دقيقة | ميركاتو
عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد 49 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الإسماعيلي (1) - (0) إيسترن كومباني 58 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة عضلية سبب استبعاد دونجا من مواجهة الإسماعيلي أمام إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم ساعة | الدوري الإسباني
خطوة من كامل أبو علي لنقل مباريات المصري إلى إستاد هيئة قناة السويس ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف جديد ميركاتو الأهلي.. التفاوض مع بوبو وثنائي سيراميكا وموقف ماشاريبوف ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة