عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 17:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي بلد الوليد عن تعاقده مع المغربي زهير فضال قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.
زهير فضال
النادي : ريال بلد الوليد
ووقّع فضال على عقدٍ لمدة موسم واحد مع بلد الوليد بعد نهاية عقده مع سبورتنج.
وبذلك يعود فضال للدوري الإسباني بعد أن لعب سابقًا في صفوف إسبانيول (ب)، وليفانتي، وديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس.
✍️ @zou_feddal, nuevo jugador del Real Valladolid.
¡Bienvenido a tu nueva casa! 💜
👉 https://t.co/5OK3sfbCmK#Feddal2023 pic.twitter.com/D1WX6z2uv7— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 24, 2022
وقضى فضال موسمين في صفوف سبورتنج، خاض خلالها 60 مباراة، وتوج بالدوري البرتغالي مرة، وبكأس البرتغال مرتين، وبكأس السوبر البرتغالي مرة.
فضال (32 عامًا) وُلد في مدينة تطوان المغربية، وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف أندية إسبانية مغمورة على غرار فيلاجويجا، وتيراسا، وتيرويل، وسان روكي.
🤳 @zou_feddal tiene un mensaje para vosotros, blanquivioletas. #Feddal2023 pic.twitter.com/Q4UwiEPYQQ— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 24, 2022
كما قضى موسمًا في الفتح الرباطي المغربي، ثم بدأ مغامرته في الدوري الإيطالي عام 2013 في صفوف بارما.
ولعب فضال لاحقًا في سيينا وباليرمو، قبل أن يشد الرحال صوب شبه الجزيرة الإيبيرية عام 2015، ولم يغادرها حتى اللحظة.
ويمتلك فضال 22 مباراة دولية مع منتخب المغرب، لكنه بعيد عن أسود الأطلس منذ العام الماضي.
وبات فضال سابع صفقة صيفية لـ بلد الوليد، بعد الإكوادوري جونزالو بلاتا الذي انتقل بشكلٍ نهائي من سبورتنج لشبونة أيضًا، ومونشو القادم من غرناطة، وميكايل مالسا القادم من ليفانتي، وإيفان سانشيز القادم من بيرمنجهام سيتي، وسيرخيو أسينخو من فياريال، وسيرخيو إسكوديرو من غرناطة.
ويمتلك بلد الوليد نقطة واحدة من جولتين في الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام فياريال وتعادله مع إشبيلية.