عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن تعاقده مع المغربي زهير فضال قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ووقّع فضال على عقدٍ لمدة موسم واحد مع بلد الوليد بعد نهاية عقده مع سبورتنج.

وبذلك يعود فضال للدوري الإسباني بعد أن لعب سابقًا في صفوف إسبانيول (ب)، وليفانتي، وديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس.

وقضى فضال موسمين في صفوف سبورتنج، خاض خلالها 60 مباراة، وتوج بالدوري البرتغالي مرة، وبكأس البرتغال مرتين، وبكأس السوبر البرتغالي مرة.

فضال (32 عامًا) وُلد في مدينة تطوان المغربية، وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف أندية إسبانية مغمورة على غرار فيلاجويجا، وتيراسا، وتيرويل، وسان روكي.

كما قضى موسمًا في الفتح الرباطي المغربي، ثم بدأ مغامرته في الدوري الإيطالي عام 2013 في صفوف بارما.

ولعب فضال لاحقًا في سيينا وباليرمو، قبل أن يشد الرحال صوب شبه الجزيرة الإيبيرية عام 2015، ولم يغادرها حتى اللحظة.

ويمتلك فضال 22 مباراة دولية مع منتخب المغرب، لكنه بعيد عن أسود الأطلس منذ العام الماضي.

وبات فضال سابع صفقة صيفية لـ بلد الوليد، بعد الإكوادوري جونزالو بلاتا الذي انتقل بشكلٍ نهائي من سبورتنج لشبونة أيضًا، ومونشو القادم من غرناطة، وميكايل مالسا القادم من ليفانتي، وإيفان سانشيز القادم من بيرمنجهام سيتي، وسيرخيو أسينخو من فياريال، وسيرخيو إسكوديرو من غرناطة.

ويمتلك بلد الوليد نقطة واحدة من جولتين في الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام فياريال وتعادله مع إشبيلية.