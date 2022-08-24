انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) - (1) إيسترن كومباني

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي نظيره إيسترن كومباني اليوم -الأربعاء- ضمن منافسات الجولة الـ32 في الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الفريقين التي تقام على استاد الإسماعيلية.

متابعة المباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق. 76 كاد أوفا أن يسجل التقدم بعد انفراد مع الحارس أحمد عبد المنعم لكن يتصدى لها.

ق. 45 جوووووووووول التعااادل لإيسترن كومباني مع بداية الشوط الثاني.. تصويبة من قفا تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم وتابعها أحمد متعب في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 كرة خطيرة عن طريق الطرابلسي علي لاعب إيسترن كومباني الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.

ق. 33 محاولة من إيسترن عن طريق عماد ميهوب لكن يتصدى لها حارس الإسماعيلي.

ق. 25 جوووول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي من صناعة محمد مدبولي.

ق. 22 الهدف الأول يقترب، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر قابلها أحمد مصطفى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق. 7 فرصة للإسماعيلي عن طريق أحمد مصطفى من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

الإسماعيلي إيسترن كومباني الدوري المصري
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