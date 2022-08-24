إصابة عضلية سبب استبعاد دونجا من مواجهة الإسماعيلي أمام إيسترن كومباني

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي دونجا

يغيب محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة إيسترن كومباني في الدوري.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويستضيف الإسماعيلي فريق إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وتعرض دونجا لآلام في منشأ العضلة الأمامية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة إيسترن كومباني.

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وقرر الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل استبعاد اللاعب بشكل نهائي من قائمة فريقه خوفا من تفاقم إصابته.

ويغيب دونجا عن المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري.

وحرص حمزة الجمل وجهازه المعاون على إراحة محمد فوزي خلال المباراة بسبب ضغط اللقاءات الأخيرة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن تشكيلته الأساسية التى ضمت أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي فى خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومحمد عادل وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي فى خط الوسط ومحمد الشامي فى خط الهجوم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

أما إيسترن كومباني فيصارع من أجل البقاء في الدوري، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

الإسماعيلي محمود دونجا الدوري المصري
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