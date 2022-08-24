خطوة من كامل أبو علي لنقل مباريات المصري إلى إستاد هيئة قناة السويس

يسعى النادي المصري نقل مبارياته الموسم المقبل إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلا من برج العرب.

وكانت مباريات المصري قد تم الاستقرار على خوضها بملعب برج العرب بداية من موسم 2016-2017 وحتى الآن.

وخلال زيارة كامل أبو علي المرشح الوحيد لرئاسة النادي المصري لأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وأشرف عمارة رئيس الاستاد ومحمد عناني مدير المشروع وعضو مجلس إدارة الاستاد لبحث استقبال مباريات الفريق البورسعيدي.

وجاءت الزيارة تمهيدا لطلب استضافة ملعب هيئة قناة السويس لمباريات المصري بعد افتتاح الملعب بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يفوز كامل أبو علي برئاسة النادي المصري إذ لم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سواه.

ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 32 مباراة في مسابقة الدوري.

ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام الزمالك بعد غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين.

وكان المصري قد تعادل أمام البنك الأهلي أمس الثلاثاء في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.