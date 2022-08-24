اختبر معلوماتك - هل تتذكر أحداث عام 2000 الكروية جيدا؟

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

توتي يورو 2000

أحداث مثيرة عرفتها كرة القدم عام 2000 في كرة القدم المصرية والإفريقية والعالمية، فهل تتذكر أبرز أحداث عام 2000 كرويا؟ اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.

اختبر معلوماتك كويز في الجول أحداث عام 2000
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