اختبر معلوماتك - هل تتذكر أحداث عام 2000 الكروية جيدا؟
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:42
كتب : FilGoal
أحداث مثيرة عرفتها كرة القدم عام 2000 في كرة القدم المصرية والإفريقية والعالمية، فهل تتذكر أبرز أحداث عام 2000 كرويا؟ اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.
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