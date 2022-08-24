التشكيل - عودة هاشم لقيادة دفاع الإسماعيلي.. وثنائي هجومي لـ إيسترن كومباني

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقود محمد الشامي هجوم الإسماعيلي في مواجهة إيسترن كومباني في الجولة 32 من الدوري المصري.

وعاد محمد هاشم لقيادة دفاع الفريق عقب انتهاء عقوبة إيقافه بعد تعرضه للطرد ضد المصري في الجولة الماضية، إذ غاب عن لقاء الأهلي.

ويجلس عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء.

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بينما يقود عماد ميهوب وفراس بن عيفية الهجوم، ويجلس أحمد أمين "أوفا" على الدكة.

ويغيب الفلسطيني محمد صالح بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الأهلي في اللقاء الماضي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي

الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل

الهجوم: أحمد مصطفى – محمد الشامي – أحمد مدبولي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان - عمرو الحلواني - عمر الوحش - جان موريل - عماد حمدي - خالد النبريص - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمد عبد السميع.

فيما جاء تشكيل إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح – حسام حسن – خالد مصطفى – صابر الشيمي

الوسط: أحمد متعب – محمد ناصر مودي – محمد الطرابلسي – أحمد حمزاوي

الهجوم: عماد ميهوب – فراس بن عيفية

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد بوسكا – أحمد تمساح – أحمد أمين "أوفا" – عبد العزيز موسى – أحمد داهش – محمد خليفة – محمد رمضان – يوسف مجدي – أحمد حجي

ويحتل الإسماعيلي المركز الخادي عشر برصيد 37 نقطة والفوز يصل به للمركز الثامن.

بينما يسعى إيسترن كوبماني لتحقيق الفوز من أجل الخروج من مثلث القاع إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 29 نقطة.

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