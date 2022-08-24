12 سبتمبر موعد مبدئي لمعسكر منتخب مصر للشباب

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

مصر x السعودية - كأس العرب للشباب

حدد محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يوم 12 سبتمبر كموعدا مبدئيا لإقامة معسكر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما والتي ستقام في مصر.

ويسعى محمود جابر لخوض عدة مباريات ودية خلال المعسكر من أجل منح الفرصة لبعض العناصر الجديدة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك وأحمد إيهاب مدير إداري، وعلاء سعيد مسؤل المهمات.

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وكان منتخب مصر للشباب قد شارك في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما في السعودية وحصل على المركز الثاني بعد أن خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب محمود جابر
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