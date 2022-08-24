طلائع الجيش لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على ضم محمود وحيد

أتم نادي طلائع الجيش اتفاقه مع الأهلي لضم محمود وحيد الظهير الأيسر على سبيل الإعارة.

وقال أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع الأهلي على استعارة محمود وحيد لمدة موسم".

وأضاف "الأهلي لم يطلب ضم لاعبين من طلائع الجيش مقابل استعارة محمود وحيد".

وتابع "نشكر الأهلي على تعاونه معنا لإتمام الصفقة".

ومن جانبه، قال طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "محمود وحيد لاعب مميز".

وأضاف "طلبت ضمه للفريق لأنني واثق أنه سيصنع الفارق وسيمثل إضافة لنا".

وانتقل محمود وحيد إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

وشارك ابن الـ28 عاما في 46 مباراة مع الأهلي، صنع خلالها هدفين.