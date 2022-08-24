لافيينا يتعاقد مع حسن يوسف لاعب الزمالك السابق

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

حسن يوسف - لافيينا

أعلن نادي لافيينا التعاقد مع حسن يوسف لاعب نادي الزمالك السابق لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

حسن يوسف

النادي : حرس الحدود

لافيينا

وأشار النادي إلى أن يوسف قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

صاحب الـ 29 عاما خرج من قطاع الناشئين بالزمالك وشارك مع الفريق الأول، كما لعب مع طلائع الجيش وحرس الحدود في الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية اختبر معلوماتك - هل تعرف لوكا مودريتش جيدا؟ طبيب بيراميدز يكشف مدة غياب إبراهيم عادل بعد إجراء عملية جراحية ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك

المحطة الأخيرة للاعب كانت مع فريق بورفؤاد خلال الموسم الماضي.

وكان الفريق قد تعاقد مع عادل نور وإبراهيم عبد القوي والموريتاني أحمد سالم ومحمد ديالو واحمد بطور

ويتولى جورج جاليدي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيل المدرب أحمد جيوشي.

وقاد الجيوشي لافيينا للصعود إلى دوري الدرجة الثانية والذي سيشارك فيه خلال الموسم المقبل.

حسن يوسف لافيينا دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
التشكيل - عودة هاشم لقيادة دفاع الإسماعيلي.. وثنائي هجومي لـ إيسترن كومباني طلائع الجيش لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على ضم محمود وحيد محمد غرابة مديرا إداريا لـ منتخب مصر.. وإقامة دوري الكرة الشاطئية فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية طبيب بيراميدز يكشف مدة غياب إبراهيم عادل بعد إجراء عملية جراحية صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط" تحليل في الجول - محطات تتويج الزمالك بالدوري حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين
أخر الأخبار
التشكيل - عودة هاشم لقيادة دفاع الإسماعيلي.. وثنائي هجومي لـ إيسترن كومباني دقيقة | الكرة المصرية
12 سبتمبر موعد مبدئي لمعسكر منتخب مصر للشباب 4 دقيقة | منتخب مصر
طلائع الجيش لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على ضم محمود وحيد 9 دقيقة | ميركاتو
لافيينا يتعاقد مع حسن يوسف لاعب الزمالك السابق 20 دقيقة | الكرة المصرية
محمد غرابة مديرا إداريا لـ منتخب مصر.. وإقامة دوري الكرة الشاطئية 21 دقيقة | الكرة المصرية
فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية 32 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تعرف لوكا مودريتش جيدا؟ 43 دقيقة | كويز في الجول
طبيب بيراميدز يكشف مدة غياب إبراهيم عادل بعد إجراء عملية جراحية 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة