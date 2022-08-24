لافيينا يتعاقد مع حسن يوسف لاعب الزمالك السابق
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي لافيينا التعاقد مع حسن يوسف لاعب نادي الزمالك السابق لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.
وأشار النادي إلى أن يوسف قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
صاحب الـ 29 عاما خرج من قطاع الناشئين بالزمالك وشارك مع الفريق الأول، كما لعب مع طلائع الجيش وحرس الحدود في الدوري الممتاز.
المحطة الأخيرة للاعب كانت مع فريق بورفؤاد خلال الموسم الماضي.
وكان الفريق قد تعاقد مع عادل نور وإبراهيم عبد القوي والموريتاني أحمد سالم ومحمد ديالو واحمد بطور
ويتولى جورج جاليدي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيل المدرب أحمد جيوشي.
وقاد الجيوشي لافيينا للصعود إلى دوري الدرجة الثانية والذي سيشارك فيه خلال الموسم المقبل.
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