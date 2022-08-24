محمد غرابة مديرا إداريا لـ منتخب مصر.. وإقامة دوري الكرة الشاطئية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد خالد غرابة - نائب رئيس إنبي

أعلن اتحاد الكرة تعيين محمد غرابة مديرا إداريا لـ منتخب مصر الأول، والموافقة على إقامة دوري الكرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد.

وأصدر اتحاد الكرة عدة قرارات عقب اجتماع مجلس الإدارة والتي جاءت كالآتي:

-استحداث إدارة المدربين على أن يتولاها الأستاذ جمال محمد علي

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-استحداث إدارة المنتخبات تتشكل من عادل محفوظ وحمادة أنور وإيهاب سيد علي تحت إشراف جمال علام

-الموافقة على تعيين محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الأول

-الموافقة على إقامة دوري الكرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد

-الموافقة على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للائحة ومخاطبة الروابط لأرسال مرشحيهم

-تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعضوية كلا من حازم أمام عضو المجلس وعامر حسين عضو المجلس وممثلي سيتي كلوب لإعادة وضع شروط وضوابط البطولات للأكاديميات على مستوى الجمهورية.

منصب مدير المنتخب

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق بأن "محمد غرابة هو أبرز المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب".

وأشار إلى "كذلك هو المرشح للعمل في جهاز المنتخب في حالة تغيير مسمى المنصب للمدير الإداري بدلا من مدير المنتخب".

ويتولى غرابة منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي.

ويعد وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق هو آخر من تولى منصب مدير المنتخب إبان فترة البرتغالي كارلوس كيروش والتي انتهت في مايو الماضي بشكل رسمي.

دوري الكرة الشاطئية

وبدأ الاتحاد في إرسال خطابات إلى الأفرع، للبدء في تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة دوري الكرة الشاطئية.

ويهدف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة خلال الفترة المقبلة.

ووضع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على الكرة الشاطئية، استراتيجية جديدة بالاتفاق مع مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية، لتحديد شكل البطولة في موسمها الأول.

وتنتهي فترة استلام طلبات المشاركة في الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية يوم 31 أغسطس.

إدارة المدربين بالاتحاد

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد لكرة القدم جلسة مع جمال محمد علي، بعد تعيينه رسميا كمدير لإدارة المدربين بالاتحاد.

وناقش علام مع جمال محمد علي خططه خلال المرحلة المقبلة، وجميع التفاصيل المتعلقة بمهام عمله.

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