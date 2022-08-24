اختبر معلوماتك - هل تعرف لوكا مودريتش جيدا؟

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

هل تعرف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا جيدا؟

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

أحد أفضل لاعبي العالم لا زال ينثر سحره في الملاعب الأوروبية.

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.

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لوكا مودريتش ريال مدريد
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