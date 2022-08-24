طبيب بيراميدز يكشف مدة غياب إبراهيم عادل بعد إجراء عملية جراحية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز X الصفاقسي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز إجراء إبراهيم عادل لاعب الفريق لعملية جراحية، وأوضح مدة غيابه.

وغاب إبراهيم عادل في الأسابيع الأخيرة عن المباريات بسبب الإصابة.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق خضع لجراحة بالأمس يغيب على إثرها لعدة أسابيع".

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وأوضح المنيري "إبراهيم عادل كان يعاني من آلام مستمرة وهي عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة خلال الساعات الماضية لإنهاء تلك المشكلة الطبية".

وأتم "سيبدأ اللاعب بعد 10 أيام على أقصى تقدير برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي على أن يغيب لمدة 6 أسابيع منذ إجراء الجراحة، ليعود بعدها للمشاركة استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد".

الجناح الأيسر البالغ 21 عاما خاض 30 مباراة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية سجل 7 أهداف وصنع 5.

وسجل إجمالا 22 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات خلال 78 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يواجه إنبي اليوم في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة المقبلة.

الدوري المصري إبراهيم عادل مصطفى المنيري
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