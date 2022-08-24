ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك

اقترب نيوكاسل يونايتد من التعاقد مع أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لشبكة ذا أثليتيك.

ووافق نيوكاسل على طلبات النادي الإسباني من أجل التخلي عن اللاعب والتي تصل إلى 71 مليون يورو.

وسيصبح إيزاك هو التعاقد الأغلى في تاريخ نيوكاسل في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي بذلك المبلغ.

اللاعب كان قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال لأرسنال.

إيزاك شارك مع ريال سوسيداد في 105 مباراة منذ انتقاله للفريق قادما من بوروسيا دورتموند وخلالهم تمكن من تسجيل 33 هدفا.

وبقميص منتخب السويد سجل إيزاك 9 أهداف في 37 مباراة.

وسيصبح إيزاك الصفقة الرابعة لنيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من نيك بوب وسفين بوتمان ومات تارجت.