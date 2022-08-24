ذا أثليتك: أربع صفقات محتملة لـ تشيلسي.. وقائمة كبيرة من الراحلين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

يسعى تشيلسي للتعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.

ونشرت شبكة ذا أثليتيك تقريرا عن المتبقي في سوق انتقالات تشيلسي المحتمل.

تشيلسي لا يزال يبحث عن قطع ناقصة في أكثر من مركز في الفريق مثل الظهير الأمين والمهاجم الصريح.

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ويسلي فوفانا هو الهدف الأكبر في مركز الظهير الأيمن والإدارة متفائلة بأن إدارة ليستر سيتي ستوافق على بيعه قبل نهاية موسم الانتقالات.

وفي مركز المهاجم يسعى النادي لإتمام التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة مستغلا الوضعية المالية للنادي الإسباني الذي يرغب في بيع لاعبين من أجل تسجيل صفقاته الجديدة.

أنتوني جودرون مهاجم إيفرتون أيضا يعد واحد من أهداف تشيلسي لتدعيم الهجوم وذلك بسبب حيويته ونجاحه في الضغط.

التعاقد مع فرينكي دي يونج أيضا غير مستبعد على الرغم من أن تدعيم خط الوسط غير ملحة ولكن الأمر سيتوقف على موقف اللاعب مع ناديه.

تشيلسي بدأ أيضا في بيع بعض اللاعبين مثل إيمرسون بالميري انتقل لوست هام مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

حكيم زياش واحد من المرجح بشكل كبير رحيلهم وقد يعود لأياكس أمستردام ناديه السابق ولكن بشرط رحيل أنتوني الذي يقترب من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى هودسون أودوي الذي يقترب من الانتقال إلى باير ليفركوزن.

وفي حالة ضم فوفانا ستزيد إمكانية رحيل تريفور تشالوبا على سبيل الإعارة.

النادي يريد أيضا التخلص من عدة لاعبين من قائمته مثل روز باركلي، وميتشي باتشواي، وبيلي جيلمور وإيثان أمبادو وكينيدي وبابا عبد الرحمن.

تشيلسي بدأ الموسم بحصد أربع نقاط خلال المباريات الثلاث الأولى بعد الفوز على إيفرتون والتعادل مع توتنام والهزيمة من ليدز.

تشيلسي أوباميانج ويسلي فوفانا إيمرسون
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