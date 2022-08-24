لا جازيتا ديلو سبورت: عرض متوقع من تشيلسي إلى ميلان لضم لياو

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - روما

أخبر جورج مينديش وكيل البرتغالي رافائيل لياو مسؤولي ميلان الإيطالي بأن يتوقعوا عرضا من تشيلسي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن تشيلسي ربما يستثمر أكثر أو أقل من 150 مليون يورو في اللاعب والتي تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويُفعل الشرط الجزائي في النصف الأول من شهر يوليو، ما يعني أن الأمر في يد مسؤولي الروسونيري.

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وأضاف التقرير أن تود بويلي مالك تشيلسي ومينديش وكيل اللاعب أجرا محادثات لإبداء رغبة البلوز في ضم اللاعب للفريق اللندني.

وينتهي تعاقد لياو مع ميلان في صيف 2024، إذ يرغب النادي في تجديد تعاقد البرتغالي الشاب لكن لم يتوصل الطرفين لاتفاق بعد.

ويسعى ميلان لتجديد تعاقد لياو قبل كأس العالم بنهاية العام الجاري.

أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ساهم في حصد ميلان لقب الدوري لأول مرة منذ 11 عاما.

لياو انضم لميلان في صيف 2019 قادما من ليل الفرنسي ومنذ ذلك الحين شارك في 117 مباراة.

سجل خلالها 27 هدفا بقميص ميلان وصنع 21 في جميع المسابقات.

رافائيل لياو تشيلسي ميلان
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