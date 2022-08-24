ذا أثليتيك: برشلونة يحاول التخلص من مهاجميه لأجل دي يونج.. وبديل محتمل لـ ألونسو

لا يزال برشلونة يبحث عن طرق لتوفير سيولة مالية من أجل تسجيل صفقاته الجديد بالكامل.

وكان النادي قد سجل جميع اللاعبين الجدد فيما عدا جولس كوندي المنضم من إشبيلية بسبب تخطيه سقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ونشرت شبكة ذا أثليتيك تقريرا عن وضعية برشلونة الحالية في سوق الانتقالات.

ومن أجل تسجيل كوندي سيكون على النادي أن يتخلص من لاعبين من أصحاب الرواتب المرتفع.

الخيار الأفضل هو بيع فرينكي دي يونج ولكن اللاعب يرفض حتى الآن الخروج من النادي كما يريد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الاحتفاظ به.

الحل الآخر أمام برشلونة سيتمثل في رحيل ممفيس ديباي وبيير إيمريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تسجيل كوندي والاحتفاظ بدي يونج في نفس التوقيت.

برشلونة أتم اتفاقه مع يوفنتوس على أن ينضم اللاعب بدون مقابل للفريق الإيطالي لكن بشرط التنازل عن باقي قيمة صفقة ميراليم بيانيتش ولكن يتبقى فقط الاتفاق بين النادي واللاعب.

أوباميانج أيضا اقترب من الرحيل عن النادي والعودة للندن مرة أخرى ولكن تلك المرة من بوابة تشيلسي مقابل 20 مليون يورو.

ولا يزال برشلونة لا يستبعد التعاقد مع لاعبين جدد خلال الأسبوع المتبقي، الرغبة الأولى تكمن في بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ولكن يبدو أن ناديه لن يوافق على أي عرض يتلقاه.

مركزي الظهير الأيمن والأيسر هما أيضا الأكثر احتياجا للتدعيم، في ظل رغبة تشافي في عدم الاعتماد على سيرجينيو ديست يبحث النادي عن التعاقد مع خوان فويث لاعب فياريال أو هيكتور بيليرين المنتقل لريال بيتيس.

ماركوس ألونسو اقترب من التوقيع بشكل رسمي بعد الاتفاق معه على جميع البنود الشخصية ولكن المنتظر فقط كيف سيتم تسجيله، وفي حالة فشل الصفقة يراقب وضعية جافي جالان لاعب سيلتا فيجو بديلا له.

برشلونة حصل على أربع نقاط خلال أول مباراتين في الدوري الإسباني بعد التعادل مع رايو فايكانو والفوز على ريال سوسيداد.