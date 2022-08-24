مدير فولفسبورج: لم نصل لحل لتجديد تعاقد مرموش حتى الآن.. وموقفه من الرحيل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش

تحدث جورج ستشمادتك المدير الرياضي لنادي فولفسبورج الألماني عن وجود صعوبات في تجديد تعاقد عمر مرموش مع الفريق.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري.

وقال جورج ستشمادتك لـ Aller Zeitung: "حتى هذه اللحظة لم نصل إلى حل من أجل التجديد".

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وأضاف "أشرنا لرغبتنا في التجديد، لكن الطرف الآخر لا يرغب في التجديد في هذه اللحظة".

وأكمل "مع ذلك، لن نتنازل عن مرموش".

وعن إمكانية رحيله عن الفريق في سوق الانتقالات أجاب قائلا: "سوق الانتقالات مستمر حتى الأول من سبتمبر".

وأتم موضحا "على الأقل في هذه الحالة لن يرحل أحدا خلال تلك الفترة".

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالانتقال لأندية برينتفورد الإنجليزي وإسبانيول الإسباني، ومن قبل لأحد قطبي مدينة لندن، توتنام وأرسنال.

مرموش البالغ 23 عاما خاض 4 مباريات الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا خلال 284 دقيقة.

وانضم مرموش إلى فولفسبورج في 2017 قادما من وادي دجلةـ وتم تصعيده للفريق الأول في 2020.

وأعير لصفوف سانت باولي وشتوتجارت خلال آخر موسمين قبل العودة بشكل نهائي للفريق الأخضر.

عمر مرموش فولفسبورج الألماني
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