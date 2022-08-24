ذا أثليتيك: شرط من تين هاج لبقاء رونالدو.. وموقف أنتوني وجاكبو

كشفت شبكة ذا أثليتيك عن شرط يريد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تطبيقه ليبقى كريستيانو رونالدو مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ويشترط تين هاج أن يوافق رونالدو على أن يتم المداورة بينه وبين باقي اللاعبين على مدار الموسم وأن يكون على علم أنه لن يلعب كل مباريات الموسم، وغير ذلك سيكون على رونالدو البحث عن ناد جديد وفقا لوجهة نظر رونالدو.

وفقا لأثليتيك فإن العرض الوحيد الجاد حتى الآن لرونالدو قد وصل من ناد سعودي وهو عرض كبير على المستوى المادي أما الفرق التي تشارك في دوري الأبطال بعضها لا يستطيع تحمل تكلفته وبعض الآخر لا يشعر بالحاجة إليه.

ولا يزال المدرب الهولندي يريد التعاقد مع لاعب في مركز المهاجم وقد يحتاج إلى لاعبين في حال رحيل رونالدو.

ولا يزال مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أنتوني جناح أياكس أمستردام، اللاعب يضغط من أجل إتمام الصفقة بعد أن قدم النادي عرضا مقابل 80 مليون يورو ولكن النادي الهولندي يتوقع أن يرفع مانشستر يونايتد من سعره ويسعى للحصول على 100 مليون يورو، وفي النهاية قد تغلق الصفقة على مبلغ 94 مليون كحل محتمل.

النادي يراقب أيضا وضعية كودي جاكبو جناح بي إس في أيندهوفن كحل بديل في حال تعثرت المفاوضات مع أنتوني، ويتفاءل مانشستر يونايتد بإمكانية موافقة الفريق الهولندي على بيعه مقابل 50 مليون يورو، والبعض يرى في الإدارة ان النادي قد يتعاقد مع كليهما.

مانشستر يونايتد يدرس أيضا احتمالية ضم كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة وقد يدخل هاري ماجواير ضمن الصفقة ولكن البعض يعتبرها مستبعدة نوعا ما.

وحصل مانشستر يونايتد على ثلاث نقاط من الجولات الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة من برايتون وبرينتفورد قبل أن يحقق الفوز على ليفربول في آخر مباراة.