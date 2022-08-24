تحليل في الجول - محطات تتويج الزمالك بالدوري

صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب"

رئيس شيفيلد: نريد أن يكون الزمالك الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل

سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة