تحليل في الجول - محطات تتويج الزمالك بالدوري
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 12:36
كتب : أمير عبد الحليم
توج الزمالك بالدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.
ويتحدث أمير عبد الحليم عن أهم المحطات في تتويج الزمالك باللقب عقب التعادل مع الاتحاد واستلام الدرع.
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