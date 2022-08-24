تحليل في الجول - محطات تتويج الزمالك بالدوري

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 12:36

كتب : أمير عبد الحليم

درع الدوري - الزمالك

توج الزمالك بالدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.

ويتحدث أمير عبد الحليم عن أهم المحطات في تتويج الزمالك باللقب عقب التعادل مع الاتحاد واستلام الدرع.

أخبار متعلقة
رئيس شيفيلد يونايتد: نريد أن يكون الزمالك النادي الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين سيد نيمار: سنغلق صفحة الدوري.. ونركز على كأس لوسيل وبطولة إفريقيا
أمير عبد الحليم الزمالك الدوري المصري في الجول الاتحاد السكندري
نرشح لكم
صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب" حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين رئيس شيفيلد: نريد أن يكون الزمالك الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل صفقة الزمالك المنتظرة – إبراهيما نداي.. وجه مألوف يختلف عن بنشرقي سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة سيد نيمار: سنغلق صفحة الدوري.. ونركز على كأس لوسيل وبطولة إفريقيا أيمن طاهر: عواد أحد أهم أسباب تحقيق الدوري.. ولدي ثقة في الحراس الكبار روقا: الزمالك فاز بواحدة من أصعب البطولات.. ونتمنى أن تكون البداية
أخر الأخبار
صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب" 8 دقيقة | تقرير في الجول
تحليل في الجول - محطات تتويج الزمالك بالدوري 32 دقيقة | الكرة المصرية
حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين 53 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس شيفيلد: نريد أن يكون الزمالك الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل ساعة | الكرة المصرية
صفقة الزمالك المنتظرة – إبراهيما نداي.. وجه مألوف يختلف عن بنشرقي ساعة | الكرة المصرية
سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة ساعة | الكرة المصرية
سيد نيمار: سنغلق صفحة الدوري.. ونركز على كأس لوسيل وبطولة إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
أيمن طاهر: عواد أحد أهم أسباب تحقيق الدوري.. ولدي ثقة في الحراس الكبار 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة