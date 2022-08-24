رئيس شيفيلد: نريد أن يكون الزمالك الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

الأمير عبد الله بن مساعد - وزير الرياضة السعودي الأسبق ومالك شيفيلد يونايتد

قدّم عبد الله بن مساعد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي التهنئة لنادي الزمالك بتحقيقه لقب الدوري المصري موسم 2021-2022.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وقال رئيس نادي شيفيلد يونايتد عبر قناة الزمالك: "أبارك للزمالك الفوز باللقب وسعيد وأتمنى أن تتحقق الثنائية بلقب الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي".

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وأضاف "في البداية لم أشعر بالتفاؤل، وقبل شهرين شعرت بالتفاؤل في إمكانية حصد الزمالك للقب خاصة مع تراجع مستوى المنافس، وأيضا الفوز بالكأس مثّل دفعة معنوية كبيرة".

وواصل "نريد أن يكون الزمالك النادي الأفضل في مصر ولا يكتفى بألقاب آخر عامين، خاصة في ظل منافسة قوية من أندية عريقة مثل الأهلي وأيضا من بيراميدز".

وأردف "أتابع الدوري المصري منذ أن كان الترسانة والأولمبي والإسماعيلي والمصري ينافسون، ونجمي المفضل في الزمالك كان الراحل إبراهيم يوسف".

وتابع "أقول للإدارة نادي الزمالك أنهم قدموا عملا رائعا وخاصة أمير مرتضى بعد ما مر النادي به من ظروف صعبة، ولدى الفريق شباب جيدين لتعويض الراحلين ومتفائل بمستوى الفريق، ولابد أن يبدأ الزمالك في تطوير الفريق حتى يستمر في المنافسة".

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

الزمالك شيفيلد يونايتد عبد الله بن مساعد
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