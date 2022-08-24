سيد نيمار: سنغلق صفحة الدوري.. ونركز على كأس لوسيل وبطولة إفريقيا

شدد سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك على أن الفريق سيغلق صفحة الفوز بالدوري وسيبحث عن الفوز بكأس لوسيل ثم بطولة إفريقيا.

وقال سيد عبد الله نيمار في تصريحات لقناة الحياة: "حققت لقب الدوري والكأس في أول عام لي مع الفريق وهذا شيء يسعدني".

وأضاف "أغلقنا الصفحة حاليا وسنفكر في كأس لوسيل ثم بطولة إفريقيا فهي غائبة عن نادي الزمالك منذ فترة وأتمنى أن نتمكن من تحقيقها".

وواصل "فيريرا مدرب كبير وأتشرف بالتدرب معه، كان دائما يمنحنا الثقة لتقديم أفضل ما لدينا".

وتحدث عمر السعيد في تصريحات لقناة الحياة: "كان موسما استثنائيا والأهم أننا حققنا اللقب في النهاية".

وأضاف "فيريرا وضع نظاما للفريق والجميع التزم به، بالنسبة لنا موسم صعب جدا ولذلك فطعم البطولة أحلى".

وأتم "كل اللاعبين الذين رحلوا عن الزمالك كبار ولكن النادي لا يقف على أحد".

ومن جانبه، قال محمد طارق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بذلنا جهدا كبيرا هذا الموسم وهذا هو أقل شيء نقدمه لجمهور الزمالك".

وأضاف "نحن جميعا فريق واحد ونجحنا في لم الشمل بعد البداية الصعبة. وقادة الفريق كان لهم دورا كبيرا في ذلك".

وأتم "أهدي البطولة لجماهير الزمالك التي ساندتنا في كل وقت حتى في أوقات التعثر، وإلى عائلتي".

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.