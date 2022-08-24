أيمن طاهر: عواد أحد أهم أسباب تحقيق الدوري.. ولدي ثقة في الحراس الكبار

شدد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك أن محمد عواد حارس الفريق قد استجاب بسرعة كبيرة لتحسين النواقص التي عانى منها منذ بداية مشاركته مع الفريق وكان أحد أهم أسباب تحقيق الزمالك لبطولتي الدوري والكأس.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي قبل جولتين على نهايته.

وقال طاهر في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "أهدي تلك البطولة للجماهير وأقول لهم إنهم صنعوا الفارق معنا وأشكر الجهاز الفني بالكامل".

وتابع "عواد كان بعيدا وعملنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية وحاولنا تحسين النواقص التي لديه وكان يستجيب لذلك بسرعة كبيرة ويتحسن مع كل مباراة وأقول له إنه كان من أهم أسباب تحقيق الزمالك للدوري والكأس".

وواصل "لدي ثقة كبيرة في الحراس الصغار الذين أكملوا معنا الموسم بسبب رحيل محمد أبو جبل، لدي ثقة كبيرة فيهم و(قلبي ميت) من الممكن أن أشركهم في أي وقت ولكن لكل شيء توقيته المناسب".

وأكمل "سيتم التنسيق مع فيريرا خلال الأيام المقبلة لنرى إمكانية مشاركة أحد الحراس المرمى الصغار في المباريات المقبلة".

وقال محمد نديم حارس الزمالك عبر أون تايم سبورتس: "لم أكن أحلم أن أحصل على بطولتي الدوري والكأس خلال شهر واحد، الجماهير هم رقم واحد دائما يساندوننا".

وواصل" أيمن طاهر له الفضل في أن ألعب في الدرجة الأولى وفي الزمالك وأتمنى أن أكون على قدر ثقته عند مشاركتي وأن أشرفه".

وأضاف "سيكون علي ضغط كبير إذا شاركت لأقدم أداء جيد وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وكان نديم قد تم تصعيده خلال الموسم الحالي بعد رحيل محمد أبو جبل عن الفريق بنهاية عقده.