روقا: الزمالك فاز بواحدة من أصعب البطولات.. ونتمنى أن تكون البداية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد أشرف روقا - الزمالك

شدد محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك على أن بطولة الدوري هي واحدة من الأصعب، مشيرا إلى أن الجميع قدم كل ما لديه للفوز بها.

وقال محمد أشرف روقا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك لكل جماهير الزمالك والإدارة والجهاز الفني، عملنا كثيرا لكي نسعد الجماهير ونخرج من الموسم بإنجاز جيد".

وأضاف "المنظومة كلها كانت على قلب رجل واحد وكل همنا كان الفوز بلقب الدوري".

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وواصل حققنا لقب الكأس للموسم الماضي وما زال أمامنا كأس الموسم الحالي".

ومن جانبه، أضاف روقا في تصريحات لقناة الزمالك "فيريرا منحني الفرصة بعد فترة من عدم المشاركة، وكلما شارك اللاعب بشكل أكبر فإنه سيستعيد مستواه".

وأتم "الجماهير دائما معنا بشكل كبير وتسافر من المحافظات لتساندنا ولذلك حاولنا أن نقدم كل ما لدينا لإسعادهم وفي النهاية فزنا ببطولة من أصعب الدوريات ونتمنى أن تكون البداية".

وشارك محمد أشرف في 30 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

الزمالك الدوري المصري
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