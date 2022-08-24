المثلوثي: إذا لم تتحسن مع فيريرا فلن يحدث ذلك مع أي مدرب آخر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - لاعبو الزمالك يدخلون استاد القاهرة بقفازات الملاكمة

شدد التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك على ان الفريق نجح في تجاوز فترة صعبة، مشيرا إلى دور فيريرا الكبير في التعامل مع اللاعبين.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ألفريق مر بفترة تراجع كبيرة ولكننا نجحنا في العودة وتدارك الأمور، عملت على نفسي وأصلحت اخطائي".

وأضاف "إذا لم يتحسن مستواك مع فيريرا فلن تتحسن مع أي مدرب آخر، إنه مدرب عظيم ويعرف نقاط قوة وضعف كل لاعب. وظفني بشكل جيد وكنت على قدر المسئولية".

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وتابع "فيريرا تعامل مع الفريق كامل بشكل جيد، عندما تعمل المنظومة كلها بشكل جيد فالعناصر تظهر بشكل جيد".

وواصل "آمنا بقدرات بعضنا البعض، وتجاوزنا فترات صعبة ولذلك فالدوري له طعم خاص".

واستطرد "رحيل بعض اللاعبين الكبار جعل بطولة الدوري أصعب ولكننا كنا على قدر المسؤولية وأسعدنا الجماهير".

ومن جانبه، أضاف المثلوثي في تصريحات لقناة الحياة: "الفوز ببطولة الدوري قبل ثلاث جولات إنجاز غير سهل والآن سنركز الآن على كأس لوسيل، الزمالك قدره يلعب على التتويجات".

وأتم "أي لاعب يمر بفترات صعبة وقوة الشخصية هي التي تمكنك من العودة. كنت على قدر المسؤولية وتخطيت مرحلة صعبة".

حمزة المثلوثي شارك في 32 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

الزمالك الدوري المصري
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