طارق مجدي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا

يدير طارق مجدي مباراة الأهلي وإنبي في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وإنبي على ملعب الأهلي we السلام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويعاون طارق مجدي كل من: هشام الدسوقي وهشام طلب.

ويتواجد جلال أحمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمد علاء هاشم.

وسبق أن أدار طارق مجدي 10 مباريات في الدوري الموسم الجاري، وأشهر 40 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وتعد تلك أول مباراة يديرها للفريقين في الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.