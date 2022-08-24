مواعيد مباريات الأربعاء 24 أغسطس - الأهلي وإنبي.. وتريزيجيه في دوري الأبطال

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل باقي مباريات التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الدوري المصري

الأهلي × إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس

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الإسماعيلي × إيسترن كومباني 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

تصفيات دوري أبطال أوروبا

بي إس في إيندهوفين × رينجرز - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

طرابزون سبور × كوبينهاجن - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2

كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة

مصر × السعودية - 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

مباراة ودية

برشلونة × مانشستر سيتي - 9:30 - العراقية الرياضية

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري الأهلي
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