مواعيد مباريات الأربعاء 24 أغسطس - الأهلي وإنبي.. وتريزيجيه في دوري الأبطال
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 10:28
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل باقي مباريات التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
الدوري المصري
الأهلي × إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس
الإسماعيلي × إيسترن كومباني 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2
تصفيات دوري أبطال أوروبا
بي إس في إيندهوفين × رينجرز - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
طرابزون سبور × كوبينهاجن - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2
كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة
مصر × السعودية - 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2
مباراة ودية
برشلونة × مانشستر سيتي - 9:30 - العراقية الرياضية
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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