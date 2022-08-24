مواعيد مباريات الأربعاء 24 أغسطس - الأهلي وإنبي.. وتريزيجيه في دوري الأبطال

سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة

سيد نيمار: سنغلق صفحة الدوري.. ونركز على كأس لوسيل وبطولة إفريقيا

أيمن طاهر: عواد أحد أهم أسباب تحقيق الدوري.. ولدي ثقة في الحراس الكبار

روقا: الزمالك فاز بواحدة من أصعب البطولات.. ونتمنى أن تكون البداية

المثلوثي: إذا لم تتحسن مع فيريرا فلن يحدث ذلك مع أي مدرب آخر

طارق مجدي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا

إمام عاشور: لم يبخل أحد بنقطة عرق من أجل الزمالك.. والجماهير هي اللاعب رقم 1

رئيس ويجان: متفائل بإتمام صفقة جاد.. وأبو جبل ضمن المرشحين للتعاقد معهم