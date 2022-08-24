كأس الرابطة الإنجليزي - خروج فولام.. وتأهل باق فرق الدوري الإنجليزي

أقيمت أمس -الثلاثاء- مباريات الجولة الثانية في الدور التمهيدي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهلت الفرق التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز: أستون فيلا، ساوثامبتون، بيرنتفورد، إيفرتون، نوتنجهام فورست، كريستال بالاس، ليستر سيتي، ولفرهامبتون، بورنموث.

وفاز أستون فيلا أمام بولتون بنتيجة 4-1، وساوثامبتون على نظيره كامبدريدج يونايتد بنتيجة 3-0.

وبالنسبة لبيرنتفورد فقد فاز على كولشستر بنتيجة 2-0، بينما إيفرتون فاز على فليت وود بنتيجة 1-0.

فيما فاز نوتنجهام فورست على جيرمسباي 3-0 وكريستال بالاس أمام أوكسفورد يونايتد بنتيجة 2-0.

أما ليستر فاز على ستوكبورت كونتري بنتيجة 1-0، وولفرز أمام بريستون بنتيجة 2-1، وفاز بورنموث أمام نوريش سيتي بنتيجة 3-2.

فيما خرج فولام على يد كراولي بنتيجة 2-0 بعد خسارة مباراة الذهاب أيضا بهدف مقابل لا شيء.

ويلعب اليوم -الأربعاء- ليدز يونايتد وبرايتون ونيوكاسل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمسابقة.

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه أمام تشيلسي.